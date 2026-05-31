Hardlopers genieten in warm en druk Den Bosch: 'Gedragen door het publiek'

Met een recordaantal van ruim 13.000 deelnemers aan de Vestingloop stroomde de Bossche binnenstad zondag vol. Ondanks de drukte en warmte genoten de meeste sportievelingen van hun kilometers rennen of wandelen. Zoals oud-voetbalprof Paul Beekmans (44) uit Rosmalen, die de 15 kilometer rende. “De laatste kilometers werd ik gedragen door de support langs de kant.”

Het was zondag druk in het centrum van Den Bosch met lopers die deelnamen aan de twintigste editie van de Vestingloop. Voor de parkeergarages in de stad stonden lange rijen met auto’s van toeschouwers en centrumbezoekers. Paul Beekmans had geen last van de file voor een parkeerplek, want hij kwam op het fietsje vanuit Rosmalen naar de stad waar hij jarenlang profvoetballer was. Veel had hij niet getraind, maar hij was tevreden met zijn tijd van iets meer dan 1.20 uur. “De basisconditie is oke, ik heb lekker gelopen. Het was prima geregeld, zoals regelmatig drinkplekken langs de route. Het publiek maakt het het mooiste. Met zoveel mensen langs de kant en de Sint Jan in zicht kun je nog even extra aanzetten.”

Het Rode Kruis was voorbereid op de warmte en had extra ijs geregeld. De meeste deelnemers vonden het wel meevallen met de warmte. “Het was goed te doen, er was water genoeg. Ook waren er lopers bij ons in de buurt die snoepjes uitdeelden”, zeggen Suzan Lintermans en Fleur Wouters uit Den Bosch.

De huisgenoten gingen na hun 15 kilometer direct op zoek naar een drankje. “We hebben elkaar helemaal leeggetrokken. Nu een watertje of laten we een pilsje doen, we zijn toch Brabanders.” Tijn Gubbels en Tabe Spits uit Vught kwamen zo fris over de finish dat het leek alsof ze nog moesten beginnen aan hun hardloopkilometers. “In de polder waaide het hard, dat was wel lekker. De laatste kilometers in de stad was het warm, maar voor het publiek deden we er lekker een tandje bij.” Voor Teun van Mil uit Loosbroek werd het een middag om niet snel te vergeten. Hij liep samen met collega’s en haalde zonder grote problemen de finish. “Ik heb nog nooit aan een andere hardloopwedstrijd meegedaan, maar de Vestingloop is leuk om te lopen. Ja, het was soms warm en zwaar, maar daarom pakken we maar een pilsje. Dat hebben we verdiend.” Met vorig jaar 11.000 en nu ruim 13.000 deelnemers kende de Vestingloop een flinke groei. Organisator Golazo sprak na afloop over een geslaagde twintigste editie.