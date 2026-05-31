Eenzijdig ongeluk in Breda: auto volledig in de kreukels

Een auto is zondag na een eenzijdige botsing in een hek terechtgekomen aan de Charles Petitweg in Breda. Van de auto is haast niks meer over en de bestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd en hoe het met de bestuurder gaat.

De weg was tijdelijk afgesloten. Een berger moest ter plaatse komen om de auto af te voeren.