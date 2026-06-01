Dodelijke aanrijding bij Ossendrecht, A4 urenlang dicht

Op de A4 bij Ossendrecht is zondagnacht iemand om het leven gekomen bij een aanrijding. De A4 van Rotterdam richting Antwerpen was tot zeven uur maandagochtend afgesloten. Weggebruikers werden omgeleid via Hazeldonk.

De snelweg was afgesloten van knooppunt Markiezaat tot Zandvliet in België zodat de politie onderzoek kon doen. Ook het viaduct over de A4 bij Ossendrecht ging dicht. Op de weg werden schermen geplaatst.

Verkeer richting Antwerpen kreeg tot zeven uur maandagochtend het advies om te rijden over de A16 en de E19.