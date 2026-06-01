Dodelijke aanrijding bij Ossendrecht: geen aanwijzingen voor misdrijf

Op de A4 bij Ossendrecht is zondagnacht iemand om het leven gekomen bij een aanrijding. De A4 van Rotterdam richting Antwerpen was tot zeven uur maandagochtend afgesloten. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

"De hevig geschrokken vrachtwagenchauffeur, die bij de aanrijding was betrokken, heeft een verklaring afgelegd en is opgevangen in het politiebureau", laat een politiewoordvoerder maandagochtend weten. "De dashcambeelden ondersteunen zijn verklaring."

De snelweg A4 was vanwege de dodelijke aanrijding afgesloten van knooppunt Markiezaat tot Zandvliet in België zodat de politie onderzoek kon doen. Ook het viaduct over de A4 bij Ossendrecht ging dicht. Op de weg werden schermen geplaatst.

Verkeer richting Antwerpen kreeg tot zeven uur maandagochtend het advies om te rijden over de A16 en de E19.