Auto belandt in water in Den Bosch, bestuurder kan zelf naar de kant komen

Een auto is zondagnacht in het water beland naast de Vlijmenseweg in Den Bosch, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond vier uur 's nachts.

De bestuurder kwam vanuit van het centrum toen hij, net voorbij het Shell-tankstation, door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Een getuige zag de auto in het water terechtkomen en belde de hulpdiensten.

Toen de brandweer, de politie en een ambulance aankwamen, bleek de bestuurder al op eigen kracht uit de auto te zijn gekomen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel.

Vanwege het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was, werd hij naar een politiebureau voor verder onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en meegenomen.