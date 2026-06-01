Scooterrijder hindert hulpverleners bij blussen brand Bakker Bart Vlijmen

Een scooterrijder is zondagavond aangehouden op het Plein in Vlijmen. Hij hinderde daar hulpverleners die bezig waren met het blussen van een brand in de vestiging van Bakker Bart.

De brand bij Bakker Bart werd rond kwart voor elf 's avonds ontdekt. De eigenaar zag op camerabeelden dat er rook bij het gebouw hing, waarna hij direct alarm sloeg.

De brandweer moest een deur aan de achterkant van het gebouw forceren om de bakkerij binnen te komen. Daar bleek bramd te zijn uitgebroken in de rijskast. De vlammen konden snel worden geblust.

Door de brand en het bestrijden daarvan ontstond aanzienlijke rook- en waterschade in de zaak. Ook het pand van de HEMA naast de bakkerij liep lichte rookschade op. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Vervelende scooterrijder aangehouden

Tijdens het bestrijden van de brand hielden agenten op het Plein de scooterrijder aan. Die was de politie aan het uitdagen. Hij reed meerdere keren voorbij, maakte gebaren naar de agenten, reed zonder kentekenplaat, maakte onnodig veel lawaai en maakte wheelies bij het pand van Bakker Bart.

De tiener werd meegenomen naar een politiebureau. Hij moest zijn rijbewijs en scooter inleveren en kreeg een proces-verbaal vanwege het hinderen van hulpverleners. Hij zal op een later moment voor de rechter moeten komen.

Buurtbewoners hebben al langer last van scooterrijders die zich misdragen rond het Plein in Vlijmen. Eind vorig jaar werd de buurt ook geteisterd door brandstichtingen van auto's, containers en struiken.