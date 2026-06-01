Meteorologische zomer begint met code geel en regen- en onweersbuien

De meteorologische zomer is deze maandag begonnen, maar daar gaan we de komende dagen nog niet veel van merken. Sterker nog, voor dinsdag worden fikse regen- en onweersbuien verwacht en is code geel afgegeven.

"Het kan dinsdag echt stevig doorplenzen", vertelt Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Dan trekt tussen een en vier uur 's middags een strook met stevige regen- en onweersbuien van west naar noordoost over de provincie. Dit kan gepaard gaan met zware windstoten, flink wat regenwater in korte tijd en ook hagel. Voor die middag is nu al code geel afgegeven."

Ook woensdag, donderdag en vrijdag houden we het volgens de weerman van Weerplaza niet helemaal droog in de provincie. "Maar dan schijnt tussen de buien door ook geregeld de zon. Met name woensdagmiddag is dit het geval. Tijdens die zonnige perioden is het gewoon aangenaam, bij een graad of 20."

Deze maandag doet het weer wel nog zomers aan. De temperatuur komt uit tussen de 20 en 25 graden: "Daarbij staat er weinig wind en is er flink wat ruimte voor de zon."