Motorrijder maakt het bont: onder invloed met 220 kilometer per uur over A2

Een motorrijder stapelde dit weekend op de A2 fout op fout. Hij reed snelheden die boven de 220 kilometer per uur uitkwamen, zijn motor had technische gebreken en de man had ook nog eens veel te veel gedronken. Het was niet voor het eerst dat de man de fout inging.

Toen ze de A2 wilden oprijden hoorden agenten van de verkeerspolitie Oost Brabant een motor voorbijkomen die een enorm kabaal maakte, meldt de politie op Instagram. Agenten wilden de bestuurder controleren, maar moesten alle zeilen bijzetten om de man bij te halen. De motorrijder haalde snelheden van ruim boven de 220 kilometer per uur.

De man leek in eerste instantie niet van plan te stoppen, maar uiteindelijk kon de politie hem toch staande houden. Toen de bestuurder zijn helm afzette, roken agenten direct een alcohollucht.

Drie keer te veel gedronken

De man moest blazen en bleek drie keer meer te hebben gedronken dan toegestaan. Ook was zijn motor niet juist geregistreerd en waren er technische gebreken. Hiervoor kreeg hij een boete.

1500 euro boete

De man mag de komende zeven maanden niet rijden en krijgt een boete van ruim 1500 euro. Ook wordt hij aangemeld voor een cursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het was volgens de politie niet de eerste keer dat de man onder invloed van alcohol op een motor reed.