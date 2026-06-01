Na succesvolste Spelen ooit moet Van den Hoogenband weg als Chef de Mission

Pieter van den Hoogenband stopt als Chef de Mission van de Nederlandse olympische ploeg. De oud-olympisch zwemkampioen had de leiding over de Nederlandse ploeg op de Spelen van Tokio (2021) en Parijs (2024). De reden dat de voormalig zwemmer stopt is dat Team NL hem heeft laten weten richting de Spelen van 2028 (Los Angeles) een andere invulling te willen geven aan de rol van de Chef de Mission.

"Natuurlijk respecteer ik deze keuze. Daarom voelt dit voor mij als een passend moment om terug te kijken op een bijzondere periode die mij ontzettend veel heeft gebracht", reageert Van den Hoogenband op sociale media op het gedwongen vertrek. "Wat is het een enorm voorrecht geweest om met de allerbeste sporters van ons land te mogen werken. Jullie weten dat ik houd van vrienden en verhalen. Van de mens achter de medaille. Maar ook van de verhalen achter de medaille die nét niet gewonnen werd. En juist die verhalen hebben mijn leven de afgelopen jaren enorm verrijkt."

De Olympische Spelen in Parijs werden voor Nederland de meest succesvolle ooit. De sporters behaalden 34 medailles, waarvan 15 gouden. "Als ik terugkijk op de afgelopen jaren, doe ik dat met grote dankbaarheid en een glimlach. En misschien ook wel met een beetje trots. Want mijn persoonlijke missie was altijd: Inspire a Generation." Veel sporters reageren op het bericht van Van den Hoogenband. "Dankjewel Piet", schrijft Harrie Lavreysen die in Parijs drie keer goud pakte. "Je mag zeker trots zijn vriend!", zegt oud-PSV'er Luuk de Jong.

