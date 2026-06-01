Trio aangehouden bij Oosterhout na inbraak bij juwelier in België

Drie mannen zijn zondagnacht, na een poging om in te breken bij een juwelier in het Belgische Willebroek, aangehouden bij Oosterhout. Dat melden Belgische media. De drie zaten in een auto die na de inbraak internationaal gesignaleerd stond.

Bij de inbraakpoging bij Edelmetaal Richard zou volgens Belgische media niets zijn buitgemaakt. Het lukte de daders namelijk niet om de toegangsdeur open te krijgen.

Toen de politie aankwam, sloegen de inbrekers op de vlucht. Twee verdachten verdwenen in een auto, de derde verdachte sprong in een kanaal en kwam om het leven.

De auto waarin de andere mannen vluchtten, werd wat later in onze provincie teruggezien. Agenten lieten de bestuurder bij Oosterhout stoppen. De drie mannen die in deze auto zaten, de twee gevluchte inbrekers en vermoedelijk de bestuurder van de auto, werden aangehouden. In hun auto werden volgens Belgische media inbrekersspullen gevonden.

Volgens Belgische media vond de arrestatie plaats met groot machtsvertoon. Hierbij zouden onder meer een politieheli en speurhonden zijn ingezet.