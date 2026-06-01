Let op: komende week verschillende afsluitingen op de A27 en A59
Vandaag om 19:00 • Aangepast vandaag om 19:46
Deze week zijn de A27 en A59 een aantal nachten dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat werken aan verbeteringen van de A27 tussen knooppunt Houten en knooppunt Hooipolder. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.
De werkzaamheden zorgen ervoor dat de A27 deze week wordt afgesloten op de volgende momenten:
- Van maandag 1 juni negen uur in de avond tot dinsdag 2 juni vijf uur in de ochtend richting Utrecht, tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.
- Van dinsdag 2 juni negen uur in de avond tot woensdag 3 juni vijf uur in de ochtend richting Utrecht, bij de afrit Nieuwendijk (22)
- Van donderdag 4 juni negen uur in de avond tot vrijdag 5 juni vijf uur in de ochtend zijn bij knooppunt Gorinchem verschillende verbindingswegen afgesloten voor kleinschalig onderhoud.
Werk aan de A59
Ook de A59 is deze week op verschillende momenten afgesloten, dat gaat vooral om nachtafsluitingen:
- Van dinsdag 2 juni negen uur in de avond tot woensdag 3 juni vijf uur in de ochtend richting Den Bosch, tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. En richting Zeeland/Rotterdam tussen knooppunt Hooipolder en afrit Made (32).
- Van woensdag 3 juni negen uur in de avond tot donderdag 4 juni vijf uur in de ochtend uur richting Den Bosch, tussen knooppunt Hooipolder en afrit Waspik (35). En richting Zeeland/Rotterdam tussen de aansluiting bij Waalwijk (37) en knooppunt Hooipolder.
Wanneer zijn er nog meer werkzaamheden op de A27?
Ook later in de maand juni is Rijkswaterstaat bezig met verbeteringen aan de weg. Op deze momenten is de A27 nog meer dicht:
- Van dinsdag 9 juni negen uur in de avond tot woensdag 10 juni vijf uur in de ochtend richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).
- Van woensdag 10 juni negen uur in de avond tot donderdag 11 juni vijf uur in de ochtend richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).
- Van donderdag 11 juni negen uur in de avond tot vrijdag 12 juni vijf uur in de ochtend richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).
Ook is de A27 vanaf maandag 22 juni tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem 6 weken lang dicht.
