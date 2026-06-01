Let op: komende week verschillende afsluitingen op de A27 en A59

Deze week zijn de A27 en A59 een aantal nachten dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat werken aan verbeteringen van de A27 tussen knooppunt Houten en knooppunt Hooipolder. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Ook de A59 is deze week op verschillende momenten afgesloten, dat gaat vooral om nachtafsluitingen:

Wanneer zijn er nog meer werkzaamheden op de A27?

Ook later in de maand juni is Rijkswaterstaat bezig met verbeteringen aan de weg. Op deze momenten is de A27 nog meer dicht:

Van dinsdag 9 juni negen uur in de avond tot woensdag 10 juni vijf uur in de ochtend richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).

Van woensdag 10 juni negen uur in de avond tot donderdag 11 juni vijf uur in de ochtend richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).

Van donderdag 11 juni negen uur in de avond tot vrijdag 12 juni vijf uur in de ochtend richting Breda, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting bij Werkendam (23).

Ook is de A27 vanaf maandag 22 juni tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem 6 weken lang dicht.