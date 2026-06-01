Gevangene Vught kon mogelijk gegevens andere gedetineerde inzien met laptop

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis in Vught. Het vermoeden bestaat dat een gevangene bij het openen van een laptop inzage heeft gehad in het strafdossier van een andere gedetineerde. Een van de gevangenen verblijft in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Beide gevangenen hebben een zogenoemde risicostatus, meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid, D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met een laptop kunnen gedetineerden normaal alleen hun eigen strafdossier inzien. Daarna wordt het apparaat uitgeschakeld en verdwijnt de historie. Mogelijk is afgelopen donderdag de procedure niet goed gevolgd, schrijft de staatssecretaris.

Melding datalek

De DJI heeft alle betrokken partijen, waaronder het Openbaar Ministerie, op de hoogte gesteld. Als uit het onderzoek blijkt dat de gedetineerde inderdaad inzage in gegevens van een ander heeft gehad, doet de DJI melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.