Kleindochter (16) belt vriendje tijdens aanranding door opa (62)

Een stomdronken opa (62) maakte twee jaar geleden aanstalten om zijn kleindochter van 16 eens 'goed te verwennen’. Het kind schrok zich rot van de seksuele avances, maar was wel zo alert om haar vriendje te bellen, die weer haar moeder belde. Die maakte oma wakker en zo werd opa gestopt. Van de rechtbank in Den Bosch kreeg deze Jan R. uit Valkenswaard een taakstraf van 100 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk, als hij opnieuw in de fout gaat dus.

Jan R. weet zelf niet meer wat hij gezegd en gedaan heeft tegen zijn kleindochter in die nacht van 23 op 24 juli vorig jaar. Hij 'schaamt zich diep', als hij het terugleest, vertelde hij tijdens de zitting en werd ook 'misselijk' toen hij de dagvaarding las. Oma was die avond al naar bed en opa zat met zijn kleindochter, die autisme heeft en licht verstandelijk beperkt is, nog in de woonkamer. Hij vertelde haar hoe mooi en geil hij haar vond en dook tussen haar benen om ‘haar eens te verwennen’. Daarbij stak hij zijn tong uit en vertelde dat hij wilde likken.

Het meisje was zo scherp om haar vriendje te bellen en liet de telefoon aanstaan. De jongen kon zo alles meeluisteren en belde de moeder van het meisje. Die belde op haar beurt weer haar moeder wakker en sommeerde haar om direct naar beneden te gaan en in te grijpen. En zo kwam snel een einde aan de plannen van opa. Of hij uit zichzelf was gestopt of waar zijn toenaderingspoging was geëindigd, blijft de grote vraag, want opa was stomdronken. En de familie ziet in dat alcoholgebruik en zijn depressies het grote probleem zijn. De rechtbank ziet dat ook en verplichtte Jan R. om zich ook aan zijn verslaving te laten behandelen en zich laten controleren. Jan R. benadrukte tijdens de zitting dat hij zich 'graag aan die voorwaarden houdt'. "Ik kan tegenwoordig goed nuchter blijven, maar heb wel zo'n stok achter de deur nodig", vertelde hij. Jan R. (62) raakte door de poging tot aanranding zijn vrouw én zijn huis kwijt. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren