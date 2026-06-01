Paul de Leeuw onthult 'het Geheim van de Efteling' in nieuwe podcastserie

De Efteling gaat een nieuwe podcastserie maken: 'Het Geheim van de Efteling'. Dat maakte het attractiepark zondag bekend, op de 74e verjaardag van het park. Paul de Leeuw gaat de podcast presenteren. Hij gaat in gesprek met ontwerpers, makers en experts van het park.

De serie gaat bestaan uit zeven afleveringen. Te beginnen met de opening van het park en het ontstaan van het Sprookjesbos, 74 jaar geleden. Verder gaat het in de podcast over de ontwikkeling van het Sprookjesbos, herinneringen die mensen hebben aan de sprookjes en de toekomst van het Sprookjesbos zelf.

“Net als voor velen, is de Efteling voor mij een plek van samenzijn en herinneringen maken”, vertelt Paul de Leeuw. “Het is enorm leuk en inspirerend om zoveel nieuwe dingen te leren over het Sprookjesbos. Alles wat ik nu weet, geeft voor mij iets extra’s als ik nu in het park rondloop."

Paul de Leeuw is geen onbekende als het gaat om de Efteling. Hij was zeven jaar lang de stem van het sprookje De Indische Waterlelies. In 2015 is zijn stem vervangen door die van Barbara Hoffmann. Zij deed ook al de originele vertelling.

Het Geheim van de Efteling is vanaf 10 juni te beluisteren via verschillende podcastapps en te bekijken via YouTube. Iedere woensdag komt er een nieuwe aflevering.

