Bijna ton te veel gevraagd: advocaat Knoops hangt schorsing boven het hoofd

Advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor vier weken. Dit heeft de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur, besloten. Aan de Eindhovense advocaat is niet eerder een tuchtmaatregel opgelegd.

Dat betekent dat de straf ingaat op het moment dat Knoops opnieuw in de fout gaat. Aan de voorwaardelijke schorsing koppelt het tuchtcollege een proeftijd van twee jaar. Als Knoops binnen die termijn opnieuw in de fout gaat, mag hij vier weken lang zijn vak niet uitoefenen.

De raad rekent het Knoops zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op het aanzienlijke risico om zijn verklaring ingrijpend te wijzigen, terwijl er al een duidelijke en andersluidende verklaring in het strafdossier zat.

Daarnaast heeft Knoops 'excessief voor de verrichte werkzaamheden gedeclareerd'. Hij heeft zijn cliënt voorafgaand aan de werkzaamheden geen inschatting gegeven van de totale kosten of maandelijkse urenoverzichten verstrekt. Dat is 'ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar'.

De Raad van Discipline legt zijn vrouw Carry een berisping op. De rechtbank in Amsterdam bepaalde in april in een civiele zaak dat het advocatenechtpaar een deel van de advocatenkosten moet terugbetalen aan de ex-cliënt. Het gaat om iets meer dan 95.000 euro.