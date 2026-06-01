Brand bij Bakker Bart in Vlijmen: 'De kassa's waren net twee weken oud'

Een korte brand in de bakkerij van Bakker Bart in Vlijmen heeft zondagnacht voor aanzienlijke schade gezorgd. Eigenaar Pascal Bloemers ontdekte de brand zelf toen hij thuis in Culemborg een bewegingsalarm kreeg van zijn camerasysteem. "Toen ben ik gelijk in de auto gesprongen."

"Je ruikt het al hè? Een kunststof geur. Helaas geen geur van vers gebakken broodjes vandaag." Op het oog lijkt er weinig schade in de winkel aan het Plein in Vlijmen. Zelfs in de bakkerij waar de brand woedde is alleen een verbrande schakelkast zichtbaar. "Het lijkt mee te vallen maar het valt niet mee." Bloemers loopt door de gesloten winkel naar de plek waar de brand ontstond.

"Overal zit roet op. Je hoeft je vinger maar ergens overheen te halen en je ziet het." De brand ontstond in een verdeelkast die de remrijskast en de koeling aanstuurt. In de remrijskast zijn broodvormen waar het deeg overheen lijkt gestroomd de stille getuigen van de brand. De koeling zorgt er normaal voor dat het deeg niet te snel rijst.

"Gelukkig hebben we het gelijk op de camera gezien. Die hing pal voor de remrijskast." De brandweer had de brand snel onder controle. Er moest wel een deur geforceerd worden om in de bakkerij te komen. De appartementen boven de bakkerij werden tijdelijk ontruimd. "Godzijdank is het niet overgeslagen." Bloemers zit maandagochtend op het terras voor zijn winkel te wachten op de schade-expert.

Over de schade kan hij nog niets zeggen. Wel dat veel apparatuur vanwege de roetschade vervangen zal moeten worden. Ook in de winkel waar geen brand gewoed heeft. "We hadden net sinds twee weken nieuwe kassasystemen. De airco's waren ook pas twee maanden oud. De voorraad moeten we ook weggooien."

Wanneer de zaak weer open kan weet hij nog niet. "Ik hoop eind deze week nog open te gaan, maar dat is afwachten."