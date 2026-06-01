Van rennen op blikje Red Bull en banaan naar winnende atlete van 42 jaar

Er zijn weinig topsporters die pieken als ze 40+ zijn. Jiske de Goede (42) bewijst dat leeftijd slechts een getal is. De Rosmalense won zondag de Vestingloop in Den Bosch en is ambitieus als atlete. En dat terwijl hardlopen niet het belangrijkste is in haar leven. “Ik heb een druk bestaan, maar er zit meer tijd in een dag dan je denkt.”

Jiske de Goede komt uit een sportieve familie. Haar nichtje Eva bijvoorbeeld deed als hockeyinternational vier keer mee aan de Olympische Spelen. Samen met haar zussen doet Jiske in haar jonge jaren aan atletiek. “Door de puberteit haakte ik op mijn zestiende af. Daarna ben ik gaan basketballen. Mijn vriendinnen vroegen of ik mee ging spelen en dat vond ik leuk.” Na de geboorte van haar eerste kind (van inmiddels 13 jaar) stopte De Goede met basketbal. Daar kwam drie jaar later een tweede kind bij en beide blijken topsportgenen te hebben. Ze basketballen in de Eredivisie en de oudste mag meedoen met het Nederlands team. Sport stond voor De Goede zelf op een laag pitje, tot ze vier jaar geleden als 38-jarige voor de lol meedeed aan de Vestingloop. “Ik liep niet veel, deed een beetje aan fitness. Maar deze run in Den Bosch ging zo goed dat het me deed besluiten om te ontdekken wat er nog meer inzat. Heel serieus was het in het begin nog niet. Ik liep bijvoorbeeld zonder sporthorloge en kwam aan bij de wedstrijd met een banaan en een blikje Red Bull.”

Nu, vier jaar later, is De Goede een verrassing in de hardloopwereld. Zo won ze zondag de 15 kilometer van de Vestingloop in een tijd van 58.19. Er waren maar negen mannen sneller. “Ik denk weleens terug aan vroeger dat het zo zonde is dat ik stopte met atletiek. Of het me was gelukt weet ik niet, maar de Olympische Spelen had ik heel mooi gevonden.” De komende weken staan er meer wedstrijden op het programma, waarbij ze opnieuw voor de winst gaat. In oktober wacht haar eerste marathon. “Ik leg de lat hoger dan ik misschien aankan, maar dromen mag. Wat zou het mooi zijn als ik op mijn 42ste een afstand van ruim 42 kilometer kan afleggen in 2.42 uur. Dat zou als debutante een toptijd zijn.” Om tot goede prestaties te komen, trekt ze vijf keer per week haar hardloopschoenen aan en twee keer staat er een krachttraining op het programma. Daarnaast werkt ze fulltime als business consultant en is ze moeder van twee kinderen die aan topsport doen.

“Ik heb supermooie doelen en werk daar heel hard voor. Ik ben geen type voor een avondje Netflix of social media, in die tijd kun je ook je rondje maken", zegt de Rosmalense. "In de winter zijn er ook dagen dat ik geen zin heb hoor, maar ik weet waar ik het voor doe.” In haar al zo drukke schema is ze ook gestart als runningtherapeut. “Ik ben zelf op jonge leeftijd gestopt met atletiek, maar wil anderen inspireren dat je iets moois neer kunt zetten. Discipline en structuur zijn belangrijk, maar vooral het plezier hebben. Soms zijn mensen iets te soft voor zichzelf. Je hoeft echt niet tijdens een training kotsend langs de weg te staan, maar je kunt tot een bepaalde hoogte meer dan jezelf denkt.”