Steeds meer lege winkels in Breda: zo zit het volgens kenners
Lege etalages, dichtgetimmerde panden en tijdelijke winkels die snel weer verdwijnen. De leegstand in de Bredase binnenstad is opgelopen tot 9,4 procent, blijkt uit de gemeentelijke leegstandsmonitor. Dat is een flinke stijging ten opzichte van twee jaar geleden, toen nog 6,7 procent van de panden leeg stond. Ook ligt het percentage boven het landelijke gemiddelde. Hoe komt dat?
De gemeente Breda erkent het probleem. In een reactie aan BredaNu noemt zij de leegstand in de binnenstad 'nadrukkelijk als aandachtspunt'. Volgens de gemeente wordt de situatie actief in de gaten gehouden, wordt samengewerkt met vastgoedeigenaren en wordt gestuurd op een nieuwe invulling van leegstaande panden.
Een verkoopster, die anoniem wil blijven, merkt dat klanten kritischer zijn geworden. Ze winkelen bewuster en geven minder snel geld uit. "Mensen zijn gewoon heel kieskeurig. Je merkt dat ze weinig geld hebben." Tegelijkertijd ziet ze de horeca wel steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in de binnenstad. "Terwijl iemand die het niet kan betalen, niet op een terras gaat zitten."
Ook een medewerkster van Nancy Mode ziet de binnenstad veranderen. Waar vroeger dure winkels, merkkledingzaken en complete modehuizen voor mannen, vrouwen en kinderen in de binnenstad te vinden waren, is daar volgens haar weinig van over. "Dat is nu bijna allemaal weg." Een verkoopster van een andere kledingwinkel denkt dat veel winkels moeite hebben zich te onderscheiden. Volgens haar bieden veel zaken hetzelfde assortiment en ontbreekt een eigen identiteit.
Gemak
Dat de binnenstad verandert, verbaast onderzoeker Constant Berkhout van Avans Hogeschool niet. Hij is gespecialiseerd in retailontwikkelingen en plaatst de situatie in Breda in een bredere context. Landelijk is het aantal fysieke winkels de afgelopen jaren flink afgenomen. "Deze panden krijgen vaak een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als horeca of voor werk. Dit betekent dat de samenstelling en aard van de binnensteden verandert."
Vooral winkels in elektronica, speelgoed en kleding hebben last van de groei van online winkelen. "De online retailers hebben het ons erg makkelijk gemaakt om de spullen te retourneren als ze niet bevallen", zegt hij. Volgens Berkhout zoekt de consument vooral gemak.
Nieuwe inzichten
Fysieke winkels moeten daarom inzetten op wat webshops niet kunnen bieden, is zijn advies. Als voorbeeld noemt Berkhout de voetscan en het oneffen wandelpad bij outdoorwinkel Bever: "Een klant leert hiervan, doet nieuwe inzichten op."
Volgens Berkhout ligt de verantwoordelijkheid voor een levendige binnenstad niet alleen bij ondernemers of de gemeente. Ook vastgoedeigenaren en consumenten spelen daarin een rol. "Allemaal hebben ze er belang bij dat de binnenstad aantrekkelijk en levendig blijft."
De eigenaar van Fash! ziet vooral kansen in lagere parkeerkosten. In een parkeergarage kost parkeren momenteel 2,36 euro per uur. Op straat in het centrum is dat 2,70 euro per uur. Hij pleit voor gratis parkeren, of voor de eerste twee à drie uur gratis. Mensen zijn volgens hem dan sneller geneigd om een dagje te gaan winkelen.
Waar de ondernemer parkeerkosten ziet als een belangrijke reden waarom bezoekers wegblijven, wijst de gemeente dus juist op bredere ontwikkelingen zoals veranderend winkelgedrag, online winkelen en de herontwikkeling van de panden. Daarmee lijkt de toekomst van de binnenstad niet afhankelijk van één oorzaak of oplossing, maar van een combinatie van verschillende factoren.