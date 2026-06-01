Steeds meer lege winkels in Breda: zo zit het volgens kenners

Lege etalages, dichtgetimmerde panden en tijdelijke winkels die snel weer verdwijnen. De leegstand in de Bredase binnenstad is opgelopen tot 9,4 procent, blijkt uit de gemeentelijke leegstandsmonitor. Dat is een flinke stijging ten opzichte van twee jaar geleden, toen nog 6,7 procent van de panden leeg stond. Ook ligt het percentage boven het landelijke gemiddelde. Hoe komt dat?

De gemeente Breda erkent het probleem. In een reactie aan BredaNu noemt zij de leegstand in de binnenstad 'nadrukkelijk als aandachtspunt'. Volgens de gemeente wordt de situatie actief in de gaten gehouden, wordt samengewerkt met vastgoedeigenaren en wordt gestuurd op een nieuwe invulling van leegstaande panden. Een verkoopster, die anoniem wil blijven, merkt dat klanten kritischer zijn geworden. Ze winkelen bewuster en geven minder snel geld uit. "Mensen zijn gewoon heel kieskeurig. Je merkt dat ze weinig geld hebben." Tegelijkertijd ziet ze de horeca wel steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in de binnenstad. "Terwijl iemand die het niet kan betalen, niet op een terras gaat zitten." Ook een medewerkster van Nancy Mode ziet de binnenstad veranderen. Waar vroeger dure winkels, merkkledingzaken en complete modehuizen voor mannen, vrouwen en kinderen in de binnenstad te vinden waren, is daar volgens haar weinig van over. "Dat is nu bijna allemaal weg." Een verkoopster van een andere kledingwinkel denkt dat veel winkels moeite hebben zich te onderscheiden. Volgens haar bieden veel zaken hetzelfde assortiment en ontbreekt een eigen identiteit.