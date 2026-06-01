Enorme knal laat Brabanders in Malta wakker schrikken: 'Het hotel trilde'

Een enorme explosie in een vuurwerkfabriek op Malta heeft maandag voor opschudding gezorgd op het eiland. De rookpluim was volgens lokale media vanuit grote delen van het land zichtbaar. Tonnie Verschuuren uit Rijkevoort, die op vakantie is op Malta, schrok wakker van de knal. "We zijn snel naar beneden gegaan", vertelt ze.

Het was rond kwart voor zeven in de ochtend toen de eerste knal te horen was. Nog geen minuut later kwam er nog een aantal harde explosies bij. "Ons hotel begon zelfs te trillen", vertelt Tonnie aan de telefoon. "Er gingen allemaal alarmen af en bij medereizigers is hun hotelraam kapot geknald. Zij hadden allemaal glas in hun koffer liggen."

Volgens Tonnie was vanuit hun balkonraam een grote rookpluim te zien. Het was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. "Toen we beneden in het hotel aankwamen hoorden we van anderen dat het ging om een vuurwerkfabriek die ontploft was. Dat luchtte wel op, het was gelukkig geen aanslag", zegt Tonnie.