Enorme knal laat Brabanders in Malta wakker schrikken: 'Het hotel trilde'
Een enorme explosie in een vuurwerkfabriek op Malta heeft maandag voor opschudding gezorgd op het eiland. De rookpluim was volgens lokale media vanuit grote delen van het land zichtbaar. Tonnie Verschuuren uit Rijkevoort, die op vakantie is op Malta, schrok wakker van de knal. "We zijn snel naar beneden gegaan", vertelt ze.
Het was rond kwart voor zeven in de ochtend toen de eerste knal te horen was. Nog geen minuut later kwam er nog een aantal harde explosies bij. "Ons hotel begon zelfs te trillen", vertelt Tonnie aan de telefoon. "Er gingen allemaal alarmen af en bij medereizigers is hun hotelraam kapot geknald. Zij hadden allemaal glas in hun koffer liggen."
Volgens Tonnie was vanuit hun balkonraam een grote rookpluim te zien. Het was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. "Toen we beneden in het hotel aankwamen hoorden we van anderen dat het ging om een vuurwerkfabriek die ontploft was. Dat luchtte wel op, het was gelukkig geen aanslag", zegt Tonnie.
Vuurwerkramp Enschede
Voor een reisgenoot uit Enschede kwam de knal maandagochtend nog harder binnen. "Zij hadden de vuurwerkramp daar al meegemaakt. Ik hoorde van ze dat ze er wel extra van schrokken.'"
Het vuurwerk dat na de ontploffing de lucht in ging, was in eerste instantie ook geen verrassend beeld. "Hier op Malta zijn op dit moment de verkiezingen bezig, dus we hebben de hele week al vuurwerk gezien en gehoord", zegt Tonnie weten. "Ook Armin van Buren was op een feest een paar dagen terug."
"Bij flink wat auto's waren de ruiten gesprongen"
Het was een flinke explosie. Dat blijkt ook uit de schade die ze op haar terugweg naar Nederland ziet. "Op weg naar het vliegveld zagen we flink wat auto's waarvan de ruiten ook gesprongen waren." Ondanks de schrik die er in zat op de laatste dag van haar vakantie, was het wel een geslaagde vakantie. "We hebben heerlijk genoten", vertelt Tonnie met een lach.