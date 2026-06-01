WK is omzetknaller voor supermarkten, maar dat komt niet door acties

Van een JuichJack bij de Jumbo tot een WKamerjas van Albert Heijn. De oranje acties vliegen je om de oren nu het WK voetbal weer voor de deur staat. Toch springt er volgens retaildeskundige Paul Moers nog niet echt iets bovenuit. "Ik vind het eigenlijk allemaal maar veel van hetzelfde. Waar zijn die creatieve marketeers gebleven?"

De Brabantse superketen Jumbo heeft dit jaar een JuichJack. Je kunt dit oranje jasje bij elkaar sparen met zegels. "Wat dit soort servicesupermarkten proberen te doen, is een extraatje voor de vaste klanten", legt Moers uit. "Je moet namelijk echt een hype hebben willen mensen van supermarkt gaan wisselen. En die hype zie ik nu niet."

Als voorbeeld haalt hij de wuppies uit 2006 aan. "Dat wilde iedereen hebben, met name kinderen. En de kinderen vroegen dan of je naar de andere supermarkt wilde gaan voor wuppies. Dat zie ik nu niet echt gebeuren met een juichjack of badjas." Nog zo'n succes waren de juichtoeter en het jurkje van Bavaria uit Lieshout. "Dat waren echt originele dingen."

Dirk doet niet mee aan WK-acties

De sterkste actie van dit jaar vindt Moers die van supermarktketen Dirk. "Dirk zegt gewoon: weet je wat, ik doe gewoon niet mee aan die WK-acties. Ik hou mijn prijzen laag. Dat is natuurlijk ijzersterk."

Al met al denkt Moers dat de acties van supermarkten niet heel veel extra omzet gaan opleveren, maar dat betekent niet dat ze niets aan het WK verdienen. "Het is wel zo dat ieder WK of EK sowieso tot een omzetknaller leidt want iedereen haalt bier en snacks in huis. Dus de omzet van supermarkten gaat, of er nou goede acties zijn of niet, lekker door het dak."