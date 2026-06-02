Doodzieke Jan vervult laatste wens van zijn overleden dochter Kim (37)

Op het sterfbed van zijn dochter Kim (37) beloofde Jan van Kessel (70) een lied voor haar te maken. Afgelopen vrijdag verscheen 'Proost op Jou!’. Die missie volbrengt hij gelukkig op tijd. Jan werd doodziek en vecht inmiddels zelf voor zijn leven. Hij hoopt met het nummer zoveel mogelijk geld op te halen voor lotgenoten. "Ik hoop dat mensen steun en kracht uit het lied halen."

"Fantastisch, we hebben er zes jaar aan gewerkt," zegt een zichtbaar geëmotioneerde Jan vanuit zijn ziekenhuisbed in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Afgelopen maart werd bij hem acute leukemie vastgesteld. Sindsdien is het ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Een zware en moeilijke tijd met één heel belangrijk lichtpuntje. Op 29 mei verscheen 'Proost op Jou!', een ode aan zijn overleden dochter Kim. "Het is uitgekomen op onze trouwdag. Ik ben er zo blij mee." Borstkanker

Kim overleed in 2020 op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Ze had een dochter, Luna (nu 19). Jan beloofde Kim op haar sterfbed een nummer voor haar op te nemen. "Ja pap, dat moet je doen!" was haar enthousiaste reactie.

Samen met een producer ging hij aan de slag en zes jaar later is het lied er dan eindelijk. "Het is een heel mooi nummer geworden, het doet recht aan Kim en de spirit van Kim."

"Ik zal het leven vieren, ik zet alles hier op zijn kop".

Fé van Kessel (geen familie) zong het nummer uiteindelijk in. Jan en Fé zijn op dezelfde dag jarig en dat betekent veel voor Jan. "Dat was een extra bevestiging dat zij perfect zou zijn om het nummer te zingen." Kims levensmotto is duidelijk terug te horen in het lied. Twee van de laatste zinnen luiden: "Ik zal het leven vieren, ik zet alles hier op zijn kop". Jan heeft een bijzonder beroep. Hij maakt uitvaartkisten. Als jonge jongen speelde hij verstoppertje tussen de doodskisten in de fabriek van zijn opa en vader. Afgelopen maart besluit hij het rustiger aan te gaan doen. Hij wil van vijf dagen werken in de week terug naar drie dagen. In dezelfde week slaat het noodlot toe. Hij wordt ernstig ziek. Vier dagen voor zijn zeventigste verjaardag belandde hij in het ziekenhuis. "Nu ik zelf vecht tegen acute leukemie, is het mijn grootste wens om met dit lied zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting No Guts No Glory. Deze stichting geeft mensen die getroffen zijn door kanker samen met hun dierbaren een muzikaal lichtpuntje tijdens deze zware fase. Ik hoop dat mensen doneren, maar vooral ook dat ze steun en kracht uit dit lied halen." De teller van zijn inzamelingsactie staat na vier dagen al op 3.000 euro, maar Jan hoopt minimaal 10.000 euro op te halen. Ondanks zijn slechte vooruitzichten blijft hij over zijn eigen toekomst opvallend positief. Net als zijn dochter Kim dat was. "Staying positive is the best medicine."

Kim en Jan van Kessel proosten op het leven (privéfoto).