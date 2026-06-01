Louis is vanuit geheime radiohut onze redding als alle communicatie uitvalt

In een radiohut op een geheime plek in de bossen rond Tilburg bereidt zendamateur Louis de Kort zich voor op een scenario dat hij liever niet ziet gebeuren: een grootschalige uitval van stroom en communicatie. Als vrijwilliger kan hij in een crisissituatie berichten doorgeven wanneer telefoon en internet niet meer werken.

Louis is vrijwilliger bij DARES: Dutch Amateur Radio Emergency Service. Dit is een netwerk van zendamateurs dat in Nederland kan worden ingezet als reguliere communicatiemiddelen uitvallen, bijvoorbeeld tijdens stroomstoringen of rampen. De liefde voor alles wat met radio te maken heeft, zat er bij Louis al vroeg in, vertelt hij Omroep Tilburg. “Ik was een klein manneke van een jaar of zes, toen ik in de schuur van mijn vader ineens een oude radio ontdekte”, herinnert hij zich. “Ik heb dat ding toen helemaal uit elkaar gehaald. Mijn vader kwam later thuis en vond dat natuurlijk echt niet leuk, want het was niet de bedoeling dat ik hem zou slopen. Ik heb hem ook nooit meer in elkaar gekregen.”

Geheime locatie

Als vrijwilliger bij DARES krijgt die liefde voor radio een maatschappelijke betekenis. De vrijwilligers zijn een back-up van hulpdiensten en overheden. “Wij versturen berichten die in feite worden opgesteld door de veiligheidsregio,” zegt hij. “Het gaat dan bijvoorbeeld om: we hebben een ambulance nodig op een bepaalde plek, of er is brand.” Via het noodnetwerk kunnen deze berichten worden doorgestuurd naar andere locaties waar reguliere communicatie niet meer beschikbaar is. De zendamateur doet dat vanuit zijn radiohut op een geheime plek ergens in de bossen rond Tilburg. Wat gebeurt er als alle communicatie wegvalt?

De zendamateur is erop ingericht ook lange tijd zelfstandig te kunnen functioneren. In zijn radiohut staan meerdere systemen klaar om onafhankelijk van het elektriciteitsnet te kunnen werken. “We hebben hier bijna veertig zonnepanelen en een accu. Daar kun je behoorlijk lang mee draaien. Met een aggregaat erbij kun je in principe dagen, weken of zelfs maanden doorgaan.” Mocht de reguliere communicatie volledig wegvallen, dan komen zendamateurs direct in actie met mobiele apparatuur. Ze verplaatsen zich dan naar strategische plekken zoals brandweerkazernes, ziekenhuizen en culturele centra. Vanaf die locaties kunnen hulpdiensten via de zendamateurs weer met elkaar communiceren. Burgers kunnen dan met hun problemen of brandmeldingen terecht bij medewerkers van de veiligheidsregio en bevolkingszorg op locatie. Zij koppelen dit terug aan het gemeentehuis, dat vervolgens weer contact legt met de regionale veiligheidsregio. Zendamateurs zoals Louis versturen vervolgens de cruciale berichten tussen de verschillende locaties, bijvoorbeeld van Tilburg naar Breda, of van Bergen op Zoom naar de meldkamer.