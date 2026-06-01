Brand op binnenvaartschip bij Rosmalen, Máximakanaal geblokkeerd

In de sluis Hintham bij Rosmalen heeft maandagmiddag een brand gewoed aan boord van een binnenvaartschip. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al uit, maar een uur na de melding ligt het schip nog vast in de sluis. Rijkswaterstaat meldt dat er niet al te veel schade is aan het schip en dat het verder kan varen.

Wanneer dit precies is, is nog niet bekend. Omdat het schip in de sluis ligt, is het Máximakanaal geblokkeerd voor al het scheepvaartverkeer.

Voetgangers en fietsers kunnen tot die tijd niet het Máximakanaal oversteken, de sluisdeuren waar ze normaal overheen gaan, zijn namelijk open en de slagbomen zijn gesloten.