Navigatie overslaan
Ontdek

Brand op binnenvaartschip bij Rosmalen, Máximakanaal geblokkeerd

Vandaag om 14:35 • Aangepast vandaag om 15:44
Er woedde een klein brandje op dit schip bij Hintham (foto: Noël van Hooft).
Er woedde een klein brandje op dit schip bij Hintham (foto: Noël van Hooft).

In de sluis Hintham bij Rosmalen heeft maandagmiddag een brand gewoed aan boord van een binnenvaartschip. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al uit, maar een uur na de melding ligt het schip nog vast in de sluis. Rijkswaterstaat meldt dat er niet al te veel schade is aan het schip en dat het verder kan varen.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Wanneer dit precies is, is nog niet bekend. Omdat het schip in de sluis ligt, is het Máximakanaal geblokkeerd voor al het scheepvaartverkeer.

Voetgangers en fietsers kunnen tot die tijd niet het Máximakanaal oversteken, de sluisdeuren waar ze normaal overheen gaan, zijn namelijk open en de slagbomen zijn gesloten.

Fietsers en voetgangers kunnen het Máximakanaal niet oversteken (foto: Noël van Hooft).
Fietsers en voetgangers kunnen het Máximakanaal niet oversteken (foto: Noël van Hooft).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.