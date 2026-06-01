Vernielingen tijdens jaarwisseling in Tilburg: politie zoekt verdachten

Het ging flink mis tijdens de jaarwisseling in Tilburg. Zwaar vuurwerk werd afgestoken richting gebouwen, auto's en voorbijgangers en van alles werd vernield. In Bureau Brabant roept de politie de daders op zich te melden.

Tijdens de nacht van oud op nieuw werden prullenbakken opgeblazen, de deur van een appartementencomplex ging kapot, er werd een kerstboom uit een hal naar buiten gedragen en op straat in brand gestoken en er werden rolcontainers van een supermarkt vernield.

Alleen al voor de vernielingen aan het asfalt en de prullenbakken is er voor duizenden euro's aan schade. De vernielingen vonden plaats in omgeving Westerpark/Roelof Kranenburgplein/Westermarkt.

Op beelden van de politie zijn meerdere verdachten te zien. Als zij zich niet melden, zal de politie de beelden herkenbaar in de media naar buiten brengen.