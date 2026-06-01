Twee minderjarigen van bed gelicht na mishandeling van meisje in Tilburg

Twee minderjarigen zijn maandagochtend door de politie van hun bed gelicht. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de mishandeling van een minderjarig meisje aan de Kronenbergstraat in Tilburg.

Het gebeurde op woensdag 27 mei rond zeven uur 's avonds. Een minderjarig meisje werd daar mishandeld. Na het incident deed het slachtoffer aangifte bij de politie.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek naar de mishandeling. Dat leidde maandagochtend tot de aanhouding van twee minderjarigen, die door agenten van hun bed werden gelicht. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident. Vanwege hun leeftijd maakt de politie geen verdere informatie over de verdachten bekend.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Daarbij wordt ook gekeken of mogelijk meer personen betrokken zijn geweest.