Man en vrouw onder bedreiging van mes overvallen in woning Oss

Een man en vrouw zijn in de nacht van zondag op maandag overvallen in hun woning aan de Professor Regoutstraat in Oss. Daarbij werd de vrouw mishandeld en is er geld buitgemaakt.

De overval gebeurde tussen ongeveer kwart over twee en half drie 's nachts. Nadat er werd aangebeld, deed de vrouw de voordeur open. Op dat moment drongen drie mannen de woning binnen.

Vrouw bedreigd met mes

Binnen werd de vrouw bedreigd met een mes en geslagen. Zij liep daarbij meerdere verwondingen op. De man in de woning probeerde haar te helpen, maar werd tegengehouden doordat de daders een tussendeur dichtdrukten.

Een buurtbewoner kwam op de herrie af en schoot door de openstaande voordeur de vrouw te hulp. De drie verdachten zijn daarna gevlucht met geld.

Politie start onderzoek

De politie onderzoekt de woningoverval en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie de drie verdachten zijn. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden uit de omgeving hebben, worden gevraagd zich te melden.