Medewerker GGZ had seks met patiënte op intensive care, 15 maanden geëist
Tegen een oud-medewerker van de GGZ in Helmond is maandag vijftien maanden cel geëist. Deze Roger van H. (57) uit Best had in 2019 seks met een 26 jaar jongere patiënte die hij leerde kennen op de high intensive care-afdeling van de GGZ en dat is strafbaar, oordeelt justitie, want Van H. ‘maakte misbruik van de situatie, terwijl zij zorg nodig had vanwege zware trauma’s’.
“Ik had hem moeten kunnen vertrouwen”, vertelde de jonge vrouw aan de rechters. “Maar dat vertrouwen is beschaamd, want hij heeft me verkracht.” De vrouw was regelmatig over haar toeren tijdens de zitting en riep aan het einde van de zitting zelfs hard door de zaal dat ‘haar kind zeker niet van hem is’.
De confrontatie met Roger van H. liet haar duidelijk niet koud. Ze voelt zich nog steeds onveilig en tot op de gang na de zitting waren haar emoties te horen. Volgens haar stopte Roger van H. nooit en wist hij dat het fout was wat hij met haar deed. Hij zou haar ook vaker mishandeld hebben en haar hebben bedreigd.
Maar Van H. is zich van geen schuld bewust. Opgewekt en opgeruimd zit hij tegenover de rechters en hij wil graag alles uitleggen, vertelde hij bij aanvang van de zitting. Meest verrassende wat Van H. verklaarde was dat hij echt niet wist dat een relatie met een patiënt niet is toegestaan. “Had ik het maar geweten”, zei hij. “Maar ik kende het protocol niet zo goed.”
En dat leverde wat ongelovige reacties op van met name de officier van justitie. Van H. heeft het gymnasium afgemaakt en is dus zeker niet dom. Hij werkte al zes jaar in de zorg en drie jaar als agogisch medewerker voor de GGZ toen hij de vrouw leerde kennen.
“Ik was toen erg naïef. Ze zat al een paar maanden bij ons op high intensive care en ik werd verliefd”, legde hij uit. De vrouw verklaarde hem ook de liefde en ze zoenden in mei 2019 voor het eerst tijdens een wandeling. Later hadden ze ook seks.
“Ik was een sukkel en had mijn hoofd meer moeten gebruiken”, zei Van H. over die periode. Nu heeft hij een aanklacht van ontucht aan zijn broek, want ondanks dat de vrouw spreekt over verkrachtingen gaat justitie ervanuit dat zij ook graag seks met Van H. wilde. Maar ook dat is strafbaar voor een zorgverlener.
Het kostte Van H. zijn baan. In september 2019 werd hij ontslagen en tot dan heeft de relatie ook geduurd, meent justitie. Volgens Van H. was het maar twee weken. Daarnaast verwijt justitie hem ook dat hij in 2023 en 2024 de vrouw heeft mishandeld en bedreigd. De twee konden elkaar blijkbaar niet loslaten en kregen opnieuw een relatie in 2023 toen de vrouw gewoon thuis zat.
Maar dat ging volgens de officier helemaal fout en werd er verschillende keren aangifte gedaan van mishandeling. Later zou Van H. haar ook hebben bedreigd via berichten op Telegram.
Van H. ontkende alle geweld en bedreigingen. “Het was wederzijdse liefde”, hield hij vol. “Zij kon mij ook niet loslaten en stond steeds weer smekend voor m’n deur. We hebben ook in 2023 een relatie gehad. Het was inderdaad niet gelijkwaardig, maar mijn hart won het van mijn verstand.”
Geweld is er volgens Van H. niet geweest en de bedreigingen kwamen niet van hem, hield hij vol. Zijn advocaat vroeg dan ook om vrijspraak voor die aanklachten. Zij vroeg om hooguit een taakstraf op te leggen voor de seks met de patiënt. Ook vond ze een beroepsverbod van vijf jaar, zoals geëist, een beetje vreemd, omdat de zaak inmiddels zeven jaar geleden speelde en Van H. al jaren niet meer in de zorg werkt en ook geen verklaring van goed gedrag zal kunnen krijgen. Ook het geëiste contactverbod leek haar overbodig, omdat Van H. geen behoefte heeft aan contact.
De officier van justitie schudde nog maar eens haar hoofd. Volgens haar wordt in zulke zaken vaak de schuld omgedraaid en voelt Van H. zich eigenlijk zelf slachtoffer. “En dat zie je ook hier”, oordeelde ze. “En dat vind ik kwetsend.”
De uitspraak in deze zaak is op 15 juni.
