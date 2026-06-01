Medewerker GGZ had seks met patiënte op intensive care, 15 maanden geëist

Tegen een oud-medewerker van de GGZ in Helmond is maandag vijftien maanden cel geëist. Deze Roger van H. (57) uit Best had in 2019 seks met een 26 jaar jongere patiënte die hij leerde kennen op de high intensive care-afdeling van de GGZ en dat is strafbaar, oordeelt justitie, want Van H. ‘maakte misbruik van de situatie, terwijl zij zorg nodig had vanwege zware trauma’s’.

“Ik had hem moeten kunnen vertrouwen”, vertelde de jonge vrouw aan de rechters. “Maar dat vertrouwen is beschaamd, want hij heeft me verkracht.” De vrouw was regelmatig over haar toeren tijdens de zitting en riep aan het einde van de zitting zelfs hard door de zaal dat ‘haar kind zeker niet van hem is’.

De confrontatie met Roger van H. liet haar duidelijk niet koud. Ze voelt zich nog steeds onveilig en tot op de gang na de zitting waren haar emoties te horen. Volgens haar stopte Roger van H. nooit en wist hij dat het fout was wat hij met haar deed. Hij zou haar ook vaker mishandeld hebben en haar hebben bedreigd.

Maar Van H. is zich van geen schuld bewust. Opgewekt en opgeruimd zit hij tegenover de rechters en hij wil graag alles uitleggen, vertelde hij bij aanvang van de zitting. Meest verrassende wat Van H. verklaarde was dat hij echt niet wist dat een relatie met een patiënt niet is toegestaan. “Had ik het maar geweten”, zei hij. “Maar ik kende het protocol niet zo goed.”

En dat leverde wat ongelovige reacties op van met name de officier van justitie. Van H. heeft het gymnasium afgemaakt en is dus zeker niet dom. Hij werkte al zes jaar in de zorg en drie jaar als agogisch medewerker voor de GGZ toen hij de vrouw leerde kennen.

“Ik was toen erg naïef. Ze zat al een paar maanden bij ons op high intensive care en ik werd verliefd”, legde hij uit. De vrouw verklaarde hem ook de liefde en ze zoenden in mei 2019 voor het eerst tijdens een wandeling. Later hadden ze ook seks.