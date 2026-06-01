Eindhoven breidt bedelverbod uit naar wijken buiten binnenstad

Het bedelverbod in de Eindhovense binnenstad en de wijk Oud-Woensel werkt, maar de overlast verschuift hierdoor naar andere plekken in de stad. Eindhoven gaat het verbod daarom uitbreiden naar andere wijken.

Nu worden er drie nieuwe gebieden aan het verbod toegevoegd: Winkelcentrum WoensXL, het Franz Leharplein/Willaertplein en het Kastelenplein. Dit schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad, volgens Studio 040 .

Het bedelverbod werd in februari 2024 ingevoerd in de binnenstad en Oud-Woensel. Het doel was om overlast tegen te gaan en de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen.

De gemeente gaat de effecten van het bedelverbod blijven volgen. Zo moet worden voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar andere plekken in de stad.

Doorverwijzen naar hulpverlening

Bij overtredingen krijgen bedelaars eerst een waarschuwing. Alleen als iemand het verbod vaker overtreedt of geen gehoor geeft aan een waarschuwing, wordt er bekeurd. Volgens het stadsbestuur helpt deze aanpak om de regels beter na te leven en zo onnodige escalatie te voorkomen. Waar mogelijk krijgen mensen een doorverwijzing naar hulpverlening, schrijft het college.

Bedelbendes

In 2023 had Eindhoven last van bedelbendes. Volgens burgemeester Jeroen Dijsselbloem waren dit georganiseerde bendes: "Ze zetten mensen ’s ochtends met een busje af. Vervolgens zitten ze op straat met bordjes, met allemaal dezelfde tekst. En op het einde van de dag moeten ze allemaal hun geld inleveren en worden ze weer met een busje de stad uitgereden," vertelde hij toen aan Studio 040.

Uit de evaluatie van het huidige bedelverbod blijkt dat de georganiseerde bedelgroepen inmiddels uit de stad zijn vertrokken.