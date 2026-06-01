Bijna ton te veel gevraagd en kippengaas tegen drones: dit gebeurde vandaag

Van advocaat Geert-Jan Knoops die geld moet terugbetalen aan zijn client tot een rijdend kippenhok bij Defensie. Dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

Een 35-jarige man uit Oss die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berghem kreeg eerder tbs met voorwaarden opgelegd wegens een ernstige bedreiging. In augustus 2023 bedreigde hij iemand met een mes op station Ede, onder invloed van hallucinaties veroorzaakt door schizofrenie. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid in verband met de dood van de jeugdleider, wiens lichaam vrijdag in een sloot werd aangetroffen. Het slachtoffer was een gerespecteerd vrijwilliger bij voetbalclub Berghem Sport, waar alle thuiswedstrijden uit rouw werden afgelast. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Man (35) verdacht van dood jeugdtrainer kreeg al eerder tbs opgelegd

Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van vier weken opgelegd door de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt de Eindhovense advocaat dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de risico's van een ingrijpend gewijzigde verklaring. Daarnaast heeft Knoops 'excessief gedeclareerd' – bijna 96.000 euro te veel – zonder voorafgaande kostenraming of maandelijkse urenoverzichten te verstrekken. De schorsing gaat pas in als Knoops binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Bijna ton te veel gevraagd: advocaat Knoops hangt schorsing boven het hoofd

De meteorologische zomer is begonnen, maar daar gaan we deze week weinig van merken. Voor dinsdag is code geel afgegeven vanwege stevige regen- en onweersbuien tussen een en vier uur 's middags, die gepaard kunnen gaan met zware windstoten en hagel. Ook woensdag tot en met vrijdag blijft het wisselvallig, met temperaturen rond de 20 graden. Check het hier.

Op de kazerne in Oirschot heeft Defensie een Fennek-pantserwagen omgebouwd tot een rijdend kippenhok – een beschermingskooi tegen vijandelijke drones. Het 132 Herstelpeloton ontwikkelde het prototype op eigen initiatief, geïnspireerd door lessen uit de oorlog in Oekraïne. De kooi bestaat uit kippengaas uit de bouwmarkt en is bevestigd zonder permanente aanpassingen aan het voertuig, zodat het gemakkelijk kan worden verwijderd. Het prototype wordt nu verder ontwikkeld door een andere eenheid van de Landmacht in Leusden. Lees het hele verhaal hier.

Tot slot nog nieuws uit de coronaverhoren: microbioloog Jan Kluytmans noemt carnaval een 'superspreading-event' tijdens zijn verhoor door de parlementaire coronacommissie. De arts-microbioloog, die tijdens de crisis lid was van het OMT en werkte in het Amphia-ziekenhuis in Breda, bevestigt dat een eerdere lockdown levens had kunnen redden. Volgens Kluytmans was het volksfeest in Brabant een gemene deler in de snelle verspreiding van het virus, maar werd corona toen nog niet als grote bedreiging gezien. Hier lees je het hele verhaal