Bezorging tweedehands tuinhuisje mislukt: brandweer moet redding brengen

De bezorging van een tweedehands tuinhuisje liep maandagavond aan de Wolvendonk in Raamsdonksveer iets anders dan verwacht. Op het moment dat het huisje met een kraan omhoog werd gehesen, stopte die ermee en bleef het huisje in de lucht bungelen. Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse om het weer veilig op de grond te krijgen.

Door een technisch probleem kreeg de kraan geen stroom meer en stopte deze plotseling met werken. Daardoor bleef het tuinhuisje halverwege de hijsoperatie hangen.

Omdat het huisje niet meer veilig naar beneden kon worden gebracht, werd de brandweer ingeschakeld. Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse om te helpen.

Het duurde zeker een uur voordat de hulpdiensten het huisje gecontroleerd op de grond konden krijgen.

Verkoop van 150 euro

De eigenaar had het tuinhuisje voor 150 euro verkocht, met de afspraak dat hij het zelf zou bezorgen. Die bezorging verliep uiteindelijk een stuk ingewikkelder dan vooraf was bedacht.

Of het huisje nog bruikbaar is, is niet duidelijk.