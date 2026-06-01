Deze man stopt winkelmand vol met 2000 euro aan make-up en rekent niet af

Een man heeft aan het begin van dit jaar in een Kruidvat-filiaal in Eindhoven voor 2000 euro aan make-up gestolen. In televisieprogramma Opsporing Verzocht is te zien dat de dief net voor sluitingstijd zijn winkelmandje vol stopt met cosmeticaproducten van dure merken.

De dief lijkt van tevoren goed te hebben nagedacht over zijn bezoekje bij het Kruidvat aan het Dirigentplein. Eerst kijkt hij uitgebreid rond in de drogisterij, voordat hij tientallen cosmeticaproducten in een plastic tas in zijn winkelmandje stopt. Dat blijkt uit beelden die Opsporing Verzocht dinsdagavond toont.

Het gebeurde op zaterdagavond 3 januari. De man stopt tientallen lippenstiften en anderen cosmeticaproducten in de tas. De man lijkt niet alleen in Eindhoven zijn slag te hebben geslagen. Ook in Zoetermeer, Amersfoort, Vinkeveen, Leusden, Assendelft, Houten en Hilversum liggen aangiftes tegen de dief. In totaal wordt de man verdacht van meer dan tien misdrijven.