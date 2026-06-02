Waarschuwing voor stevig onweer: 'Kan op sommige plekken echt losgaan'

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien dinsdagmiddag. Daarbij kan veel regen in korte tijd vallen. "Lokaal misschien met hagelstenen", vertelde weerman Berend van Straaten van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Windstoten zijn ook niet uitgesloten. Houd dus de regenradar in de gaten vanmiddag."

De buien die dinsdagochtend vroeg over de provincie trokken, stelden nog niet veel voor. Maar in de loop van de middag komen er nieuwe, stevige exemplaren vanuit het zuiden. "Het gaat wel om lokale buien, van plaats tot plaats kan de situatie heel erg verschillen", benadrukt de weerman van Weerplaza. "Op de ene plek kan het heel erg meevallen terwijl het op een andere plek flink kan losgaan."

Van Straaten verwacht overigens dat de stevige regen- en onweersbuien niet lang overlast zullen veroorzaken. "Ik denk hooguit een uurtje of twee. Daarna wordt het een stuk rustiger. Een buitje blijft nog wel mogelijk, maar stevige onweersbuien zijn dan niet meer aan de orde."

Ook woensdag wordt een wisselvallige dag, met regionaal enkele buien. "Maar het gaat dan niet om stevige onweersbuien." De temperatuur komt dan uit op maximaal 20 graden.

Donderdag is van hetzelfde laken een pak. Ook dan wacht ons een wisselvallige dag. Het wordt dan 18 graden bij een stevige zuidwesten wind. Meerdere buien trekken dan over de provincie, met misschien kans op onweer. Vrijdag krijgen we ook nog te maken met een enkel buitje. "Zomerse taferelen zijn voorlopig ver weg in onze provincie", stelde Van Straaten op de radio vast.

"Pas in de loop van het weekend, vanaf zondag, lijkt het wat droger te gaan worden en gaat de temperatuur geleidelijk wat stijgen."



Ook Rijkswaterstaat dekt zich dinsdagmiddag alvast in en waarschuwt weggebruikers voor gevaarlijke omstandigheden door het onstuimige weer. "In korte tijd kan veel regen vallen waardoor wateroverlast kan ontstaan. Dat kan invloed hebben op de avondspits."