Populair speelpark zit al bijna jaar met gesloten kinderzwembad

Het geduld van kinderen wordt in Speelpark de Splinter flink op de proef gesteld. Het kinderzwembad en de waterspeeltuin zijn al bijna een jaar dicht. Juni 2025 werd het bad gesloten omdat de coating losliet. Hekken om het bad voorkomen nog steeds dat er gespeeld wordt. Op social media wordt geklaagd. “Deze ellende is eeuwig zonde voor het park.”

Het speelpark is een begrip in Eindhoven. Op een drukke dag zijn er duizenden mensen. De gigantische speeltuin is geliefd bij kinderen tot ongeveer twaalf jaar. De Splinter heft sinds vorig jaar van april tot november op meerdere dagen per week entree. Een onderdeel van het park is het kinderzwembad, dat grondig is verbouwd. Die verbouwing zelf liep al vertraging op, waardoor het zwembad later dan gepland geopend werd. Vanaf 13 juli 2023 kon er gespeeld worden, maar de waterpret werd bijna een jaar geleden abrupt afgekapt. De coating van het zwembad liet los en dat kon gevaarlijke situaties opleveren voor de kinderen.

Het park nam geen risico en sloot het bad met de waterspeeltuin. "Er kwamen scherpe randen aan. Dat werd steeds erger", zei beheerder Hugo Jansen. “Het is heel jammer, maar het was niet meer verantwoord om het zwembad open te houden", voegde hij eraan toe.

"Ze hadden beter het oude bad kunnen houden."

Het bad moest dicht, precies in het jaar dat het park het 50-jarig bestaan vierde. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en ligt het er verlaten bij. Op Facebook liet de organisatie weten dat het bad nog niet open kan gaan. “Ons zwembad en spraypark is helaas nog niet klaar voor gebruik. We houden jullie op de hoogte en melden het direct als alle werkzaamheden achter de rug zijn”, is de mededeling. Onder dit bericht wordt wisselend gereageerd. “Hoe kan het eigenlijk dat zo’n splinternieuw zwembad/spraypark sinds de opening meer dicht dan open is geweest?”, schrijft iemand op Facebook. “Het is allemaal nieuw spul. Vanwaar dan alleen maar werkzaamheden?”.

Hekken en linten moeten ervoor zorgen dat niemand bij de waterspeeltuin kan komen (foto: Rogier van Son).

Een ander schrijft: “Ze hadden beter het oude bad kunnen houden. Dat was vaker gevuld. .” Eerder liet de organisatie weten dat het bad deze zomer wel open zal gaan, maar dat er nog geen harde datum is. De organisatie van het park wil nu niet reageren op vragen. “Wij zijn momenteel niet op zoek naar meer exposure voor de Splinter”, is de reactie.