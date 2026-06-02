Automobilist rijdt politieauto aan in Breda en gaat ervandoor

Vandaag om 12:49 • Aangepast vandaag om 13:00
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Een politieauto is dinsdag in Breda aangereden door een andere automobilist. Dit gebeurde op de kruising van de Vriesdongen met de Zaart. 

De bestuurder van de auto, met Frans kenteken, ging er na de botsing vandoor. Het kruispunt waar de aanrijding plaatsvond, werd afgezet voor onderzoek.

De politie is op zoek naar de doorgereden automobilist. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden en of er opzet in het spel was, wordt onderzocht. 

