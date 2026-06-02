Milan is dol op dronevliegen en stuurt zijn toestel door allerlei obstakels

Dronevliegen is allang geen hobby meer. Tijdens de Drone Cup Finals in Tilburg laten middelbare scholieren niet alleen hun vliegkunsten zien, maar ook wat je allemaal kan doen met drones.

Wie sporthal De Drieburcht in Tilburg binnenkomt, hoort direct het zoemende geluid van drones. Regelmatig moet je bukken als er weer eentje laag overvliegt. Tussen al die vliegende toestellen staat de dertienjarige Milan uit Goirle. “Het is best moeilijk. Eigenlijk is het oefenen, oefenen en oefenen.” Hij doet mee aan de finale voor beste dronepiloot en laat zijn kunsten zien. Met zijn toestel vliegt hij over, door en langs allerlei zelfgemaakte objecten, zoals een brievenbus en een reuzenrad. Ook Sem uit Baarle-Nassau is naar Tilburg gekomen voor de drones. “In het begin is het wennen, maar daarna is het te doen. Hij gaat best snel, dus soms is het moeilijk om hem onder controle te houden", vertelt hij terwijl hij met een controller het toestel in de lucht probeert te houden.

De middelbare scholieren maakten zelf obstakels waar de drones doorheen, onderdoor of langs konden vliegen (foto: Wilco Zonneveld).

Niet alleen Sem en Milan zijn al wekenlang bezig met drones. Ook andere leerlingen bereiden zich voor op de Drone Cup Finals. De afgelopen weken zijn ze volop bezig geweest met programmeren en het ontwerpen van drones. “Ze krijgen een onderdompeling in de wereld van drones. Tegenwoordig is het dagelijks in het nieuws. Er zijn heel veel mogelijkheden wat je er later mee kunt doen”, legt Jordy van Loon van de organisatie uit.

Wat je met drones kunt bereiken, laat Jelmer Poelsma zien. Hij was een van de dronepiloten tijdens het schaatsen op de Olympische Winterspelen van Milaan. Hij vloog dinsdag niet mee, maar zijn tafel trekt veel bekijks. Hij laat enthousiast zien hoe hij te werk ging en welke drones hij daarvoor gebruikte. Ook voor Milan is vliegen met een drone niet nieuw meer. Hij heeft thuis een drone en laat vol trots een foto zien die hij zelf maakte. “Het was 21.00 uur ’s avonds en een mooie zonsondergang met wolken. Met een drone kun je mooie filmpjes en foto’s maken.”

Milan vliegt regelmatig met zijn eigen drone en maakt dan foto's en filmpjes zoals deze tijdens de zonsondergang (foto: Omroep Brabant).