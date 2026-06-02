Na oudejaarsrellen kiest Breda voor hardere lijn tegen overlastgevers

De gemeente Breda gaat de aanpak van de jaarwisseling verder aanscherpen na de ernstige ongeregeldheden tijdens oud en nieuw. Vooral in de wijk Tuinzigt liep de situatie volledig uit de hand. Auto's brandden uit en agenten werden bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels. Het stadsbestuur kondigt strengere maatregelen aan en gaat voortaan sneller ingrijpen.

Tijdens de jaarwisseling 2025-2026 liep de situatie in Breda op verschillende plekken uit de hand. Zo was het onrustig in de wijken Geeren-Zuid en Brabantpark, maar vooral in Tuinzigt waren er ernstige incidenten. De bewoners vertelden aan Omroep Brabant dat hun buurt "wel een oorlogsgebied" leek. Volgens de gemeente was de impact op bewoners, hulpverleners en betrokken medewerkers inderdaad groot. In een evaluatie die dinsdag door burgemeester Depla naar de gemeenteraad is gestuurd, wordt benadrukt dat de problemen werden veroorzaakt door een beperkte groep mensen. Het college trekt stevige conclusies over de situatie in de volkswijk Tuinzigt. Volgens de gemeente laten de gebeurtenissen zien dat daar sprake is van "een specifieke en hardnekkige dynamiek, waarbij een beperkte groep bewoners een bepalend stempel drukt op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel". Daarbij zou het grootste deel van de wijkbewoners juist last hebben van die groep.

Signalen niet scherp genoeg

De evaluatie laat ook zien dat er vooraf signalen waren van oplopende spanningen. Die waren volgens de gemeente echter "nog onvoldoende eenduidig en helder". Daardoor kon niet altijd tijdig worden ingespeeld op mogelijke escalaties. Het stadsbestuur erkent bovendien dat beter moet worden nagedacht over het moment waarop wordt overgeschakeld van preventie naar ingrijpend optreden. "Het tijdig herkennen van omslagmomenten blijft een belangrijk aandachtspunt", schrijft het college aan de gemeenteraad.

