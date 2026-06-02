Aantal klanten bij Voedselbank Oss stijgt: 'Ook mensen die werken'

Steeds meer mensen kloppen bij de voedselbank aan voor hulp. Uit cijfers van Voedselbanken Nederland blijkt dat in 2025 ruim 155.000 mensen hulp kregen. Een jaar eerder waren dat er nog 144.000. Ook bij Voedselbank Oss en Omstreken zien ze een flinke stijging.

Waar vorig jaar nog 265 gezinnen gebruikmaakten van de voedselbank in Oss, zijn dat er nu 340. Daar zijn verschillende redenen voor zegt Hans Mensink, voorzitter van Voedselbank Oss en Omstreken. "Dankzij het project 'Onder de Radar', waarbij we actief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben, weten we mensen steeds beter te vinden en zij ons", zegt hij. "Dat is heel fijn. Daarnaast wijzen hulpverleners mensen vaker op de Voedselbank."

Volgens Mensink verandert ook de groep mensen die aanklopt voor hulp. "Eerst waren het mensen met een klein pensioen, maar nu zie je dat ook mensen die werken en het gewoon niet voor elkaar kunnen krijgen. We noemen Nederland een welvarend land, waar niemand aan de kant staat. Maar toch staan er redelijk wat mensen aan de kant. Wij zijn er voor hen."

De Voedselbank kan de groei tot nu toe goed aan, verzekert Mensink. "We hebben zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers. En we boffen dat Oss een levensmiddelenstad is met een hele hoge gunfactor. Bedrijven, particulieren, kerken, ze steunen ons allemaal."

Uitgebreidere openingstijden

Mensink denkt dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft de komende jaren alleen maar verder groeit. "Als je ziet hoe sterk energie- en benzineprijzen stijgen... Ook boodschappen zijn razend duur."

De Voedselbank bereidt zich dan ook al voor op verdere groei. "We hebben een hartstikke mooie winkel, maar die is niet heel groot. Daarom breiden we onze openingstijden uit en zijn we voortaan ook op woensdagavond open. Klanten hebben in de middag dezelfde keuze als in de avond, daar zorgen we voor. We laten niemand in de kou staan!"