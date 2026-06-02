Skateboarder valt op achterhoofd in Etten-Leur, traumaheli opgeroepen

Een man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt op de Liesbosweg in Etten-Leur. Hij was aan het skateboarden over het fietspad toen hij viel en op zijn achterhoofd terechtkwam.

Meerdere politieauto's, twee ambulances en ook een traumahelikopter werden opgeroepen. De helikopter landde in een nabijgelegen weiland. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de ambulance enige tijd op de weg stilstond, kwamen handhavers naar het ongeluk toe om het verkeer te regelen.