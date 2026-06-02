Extreem weer en wereldfestival Intents: deze verhalen mag je niet missen

Stevige onweersbuien, Esmah Lahlah die als wethouder in Amsterdam begint en het wereldfestival Intents dat begon als carnavalsclub. Dit zijn de verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien dinsdagmiddag, met in korte tijd veel regen, mogelijk hagel en windstoten. Weerman Berend van Straaten verwacht dat de buien lokaal flink kunnen verschillen en hooguit een paar uur overlast veroorzaken. De komende dagen blijft het wisselvallig, met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Pas vanaf zondag lijkt het droger te worden en stijgt de temperatuur geleidelijk. Check het hier.

Na de BOOS-uitzending over de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek stroomden twintig nieuwe klachten binnen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De IGJ had sinds 2022 al signalen ontvangen over de jeugdkliniek, maar die waren geen aanleiding voor onderzoek. Pas na de ophef rond de uitzending, waarin (oud-)cliënten en medewerkers spraken over pesterijen en vernedering, startte de inspectie een onderzoek naar de kliniek. Het laatste inspectiebezoek vond plaats in 2018. Lees hier het hele verhaal.

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Dan naar Oisterwijk, waar een carnavalsclub uitgroeide tot een wereldfestival. Intents Festival begon in 2004 als klein initiatief van twintig vrienden van De Kloontjes, omdat er volgens oprichter Remko Hermans weinig te doen was in het dorp. Met handgeschilderde decoratie en zelfgebouwde podia trok het eerste feest 300 bezoekers. Inmiddels is het een van de grootste hardstyle festivals van Nederland, met bezoekers uit Australië en een sterke Brabantse sfeer. Het festival vindt dit jaar plaats op 5, 6 en 7 juni. Lees zijn verhaal hier.

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Tot slot politiek nieuws uit Amsterdam. Esmah Lahlah uit Tilburg wordt wethouder namens PRO in de hoofdstad, ondanks dat ze eind april nog zei voorlopig Kamerlid te blijven. De 46-jarige politica, die eerder wethouder in Tilburg en Tweede Kamerlid was, kiest nu voor lokaal bestuur in Amsterdam met de portefeuille Onderwijs, Jeugdzorg en Jongerennetwerk. Vorig jaar haalde Lahlah landelijk het nieuws toen haar sollicitaties naar burgemeestersposten in Tilburg en Delft uitlekten. Op 10 juni moet de Amsterdamse gemeenteraad nog instemmen met haar benoeming. Lees hier haar verhaal.