Tilburgse kickbokser zegt 'nee' tegen goed GLORY-contract en dit is waarom

Hij kon een contract tekenen voor meerdere wedstrijden met mogelijk de wereldtitel als ultieme beloning. Toch heeft Tayfun Özcan (34) uit Tilburg dinsdag op het allerlaatste moment besloten om 'nee' te zeggen tegen de wereldberoemde kickboksorganisatie GLORY. "Het contract was heel goed, maar in deze gewichtsklasse vechten is voor mij niet realistisch."

Op zijn Instagram-account liet Özcan dinsdagochtend al weten dat er nieuws aankwam. Omroep Brabant had 's middags een interview met hem staan na de bekendmaking van het nieuws door GLORY. Maar vlak voor de presentatie besloot de Tilburger om niet in te gaan op de aanbieding.

"Omdat de gewichtsklasse tot 70 kilo uit het programma is gehaald, vocht ik in een klasse hoger tot 77 kilo. De meeste tegenstanders zijn normaal gesproken buiten de wedstrijden om veel zwaarder, ik ben altijd rond dat gewicht. Dat scheelt toch een kilo of tien, dat merk je. De laatste twee wedstrijden in de welterweight-divisie bij GLORY verloor ik, het voelde niet als mijn klasse."

Na een gewonnen wedstrijd in China in zijn eigen gewichtsklasse twijfelde hij over zijn toekomst. "GLORY is een hele mooie organisatie en het contract was echt goed, maar ik besloot dinsdag na overleg thuis en mijn manager om het niet te doen. Ik heb logisch en realistisch nagedacht en kwam tot de conclusie dat ik niet thuishoor in deze klasse."

Einde verhaal dus voor de Tilburger bij GLORY en dus ook geen kans op de wereldtitel. "GLORY wilde graag met me verder, want ik trek altijd kijkcijfers en weet publiek naar de zaal te krijgen. Het is jammer, maar als de lichtgewichtdivisie ooit terugkeert, wil ik zeker voor ze vechten. Er liggen nu een paar andere aanbiedingen, want ik ben er zeker nog niet klaar mee. De komende twee of drie jaar wil ik lekker door blijven gaan."