Eindhoven Airport schrapt vluchten van en naar Portugal door staking

Op Eindhoven Airport worden woensdag vluchten van en naar Portugal geannuleerd. Dit komt door een landelijke staking in Portugal. Het gaat om vluchten van en naar de steden Lissabon en Faro.

In totaal worden er drie heenvluchten geschrapt: woensdagochtend van Eindhoven naar Faro en Lissabon, en woensdagmiddag van Eindhoven naar Faro. Daarnaast gaan er twee vluchten vanuit Faro richting Eindhoven niet door, en één vanuit Lissabon.

Niet alle geplande vluchten zijn geannuleerd. Op andere tijdstippen is het nog wel mogelijk om in de steden te komen. Ook de stad Porto lijkt gewoon bereikbaar.

Een woordvoerster van luchtvaartmaatschappij Transavia laat dinsdag weten dat de passagiers van de geannuleerde luchten op de hoogte zijn gesteld. Om hoeveel reizigers het precies gaat, kan ze niet zeggen. "De reizigers kunnen kijken naar een alternatief, of een terugbetaling aanvragen volgens de regels die daarvoor gelden."

Staking

De annuleringen zijn het gevolg van een algemene staking in Portugal. Die is uitgeroepen door vakbondsfederatie CGTP, de grootste vakbondsorganisatie van het land. De bond protesteert tegen het arbeidsbeleid van de regering.

De staking duurt 24 uur. Naast het vliegverkeer wordt ook het openbaar vervoer en de gezondheidszorg stilgelegd.