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Jongen mishandeld door groepje tieners op strandje in Rosmalen

Vandaag om 21:20 • Aangepast vandaag om 21:37
Foto: @wijkagent_de_groote_wielen
Foto: @wijkagent_de_groote_wielen

Een jongen is vorige week donderdag aan het strandje Groote Wielen in Rosmalen mishandeld door een groepje tieners. Dit laat de wijkagent dinsdagavond op Instagram weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De mishandeling vond rond zeven uur 's avonds plaats op het strandje.  De groep tieners zou tussen de 14 en 15 jaar oud zijn en zich verplaatsen op fatbikes. Zij zouden na de mishandeling zijn weggereden over  de Aquasingel in Rosmalen.

De wijkagent geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de mishandeling. Mensen die iets hebben gezien, camerabeelden hebben of meer weten over het voorval, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 

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