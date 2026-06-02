Jongen mishandeld door groepje tieners op strandje in Rosmalen

Een jongen is vorige week donderdag aan het strandje Groote Wielen in Rosmalen mishandeld door een groepje tieners. Dit laat de wijkagent dinsdagavond op Instagram weten.

De mishandeling vond rond zeven uur 's avonds plaats op het strandje. De groep tieners zou tussen de 14 en 15 jaar oud zijn en zich verplaatsen op fatbikes. Zij zouden na de mishandeling zijn weggereden over de Aquasingel in Rosmalen.

De wijkagent geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de mishandeling. Mensen die iets hebben gezien, camerabeelden hebben of meer weten over het voorval, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.