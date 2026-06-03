Geparkeerde auto verwoest door brand, jerrycan gevonden onder auto

Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig verwoest door een brand. De auto stond op een parkeerplaats bij sporthal De Braak aan de Wethouder Ebbenlaan in Helmond. De politie houdt rekening met brandstichting, nadat onder de auto een jerrycan werd aangetroffen.

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De brand werd rond kwart over twaalf ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere voertuigen. De auto raakte zwaar beschadigd door de brand.

Jerrycan

Onder de auto werd een jerrycan aangetroffen. Daarom onderzoekt de politie of de brand opzettelijk is aangestoken. De eigenaresse lag al in bed toen zij werd gewekt met het bericht dat haar auto in brand stond. Volgens haar had zij de wagen pas twee weken in bezit. Omdat de auto alleen WA-verzekerd zou zijn, wordt de schade waarschijnlijk niet vergoed. De politie onderzoekt de zaak en vraagt eventuele getuigen zich te melden.