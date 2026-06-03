Chauffeurs verrichten heldendaad op A58, onwel geworden bestuurster gered

Twee vrachtwagenchauffeurs hebben woensdagochtend met heldhaftig ingrijpen een groot ongeluk op de A58 bij Moergestel voorkomen. Een vrouw werd onwel achter het stuur van haar auto en begon te slingeren. Eén van de vrachtwagenchauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af. De auto van de vrouw botste tegen de vrachtwagen, waardoor de chauffeurs de auto konden laten stoppen. De chauffeurs verleenden eerste hulp, waarna de vrouw met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Ze twijfelden geen moment en grepen direct in. Eén chauffeur remde het achteropkomende verkeer af, terwijl de andere met zijn wagen voor de auto van de vrouw ging rijden.

Eerste hulp verlenen

Door af te remmen botste de auto van de vrouw op de achterkant van de vrachtwagen. Bij Moergestel kon de chauffeur de auto tot stilstand brengen. Beide chauffeurs verleenden eerste hulp aan de vrouw, waarna ze met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

De A58 werd in de richting Tilburg tijdelijk afgesloten om hulp te kunnen verlenen en om de auto te kunnen bergen.