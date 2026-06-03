Heldendaad op A58: vrachtwagenchauffeurs voorkomen groot ongeluk

Drie weggebruikers hebben woensdagochtend op de A58 bij Moergestel door snel ingrijpen een mogelijk ernstig ongeluk voorkomen. Een vrouw werd onwel achter het stuur van haar auto en begon te slingeren. Eén van de vrachtwagenchauffeurs ging voor haar rijden en remde geleidelijk af. De auto van de vrouw botste tegen het busje dat achter haar reed, waardoor het voertuig tot stilstand kwam. De andere chauffeur hield haar op de baan.

Ze twijfelden geen moment en grepen direct in. Eén chauffeur ging met zijn vrachtwagen voor de auto van de vrouw rijden en remde geleidelijk af, terwijl de andere chauffeur naast haar bleef rijden om haar in haar baan te houden. Een bestuurder van een busje sloot achter de auto aan.

Eerste hulp verlenen

Door het afremmen botste de auto van de vrouw tegen het busje achter haar, waarna het voertuig tot stilstand kwam. Beide vrachtwagenchauffeurs verleenden eerste hulp aan de vrouw. Zij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De A58 werd in de richting Tilburg tijdelijk afgesloten om hulpverlening mogelijk te maken en het verkeer veilig af te handelen.