Pistoolfanaat of patriot: zo werd Geuzenbond-leider Thomas terreurverdachte

Een verzameling vuurwapens, kruisbogen, vlindermessen, tientallen kogels en een flinke hoeveelheid kruit. Het was het schokkende resultaat van een inval bij Thomas D. uit Erp afgelopen zomer. Maar wat was hij daarmee van plan?

Om die vraag draaide de rechtszaak tegen de 25-jarige man uit Erp, die in de gemeente Meierijstad woont. Op het moment van de inval lag hij al onder een vergrootglas bij de veiligheidsdiensten, vanwege zijn rol als voorman van de Geuzenbond.

Dat is een club die naar eigen zeggen strijdt voor het behoud van de Nederlandse taal en cultuur, maar die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt aangemerkt als rechts-extremistisch.

'Active club'

Bovendien krijgt de Geuzenbond van de NCTV het stempel 'active club': een organisatie die zich door middel van fysieke trainingen richt op het weerbaar maken van de eigen achterban.

Daar zit volgens justitie de crux. De combinatie van die praktische voorbereiding en de omvangrijke verzameling wapens en munitie leidde ertoe dat Thomas D. aanvankelijk werd verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen. Die verdenking verviel later, maar hij belandde uiteindelijk toch achter de tralies.

Nieuwe aflevering Misdaad Uitgelegd

Wat heeft hij precies op zijn kerfstok? Is er meer duidelijk geworden over het doel van al die wapens? Wat is de Geuzenbond precies, en hoe kijken zij naar de arrestatie van hun voorman? Dat is te zien in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.