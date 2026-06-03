NVWA vindt 189.000 verboden vapes in een loods

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een loods in Brabant in totaal 189.000 illegale vapes in beslag genomen. "Het gaat om vapes met verschillende zoete smaakjes. De verkoop daarvan is verboden in Nederland", zegt de NVWA.

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Een webshop waar vapes werden verkocht, leidde inspecteurs naar deze loods. Daar vonden zij eind april een grote hoeveelheid vapes. In welke gemeente de loods staat, is niet bekend. Alles is in beslag genomen.

"De eigenaar krijgt verschillende boetes. Ook worden alle vapes vernietigd. De eigenaar moet de kosten daarvan betalen", zegt de NVWA.

Eerder maakten wij deze video over (illegale) vapes: