Brabantse clubs goed vertegenwoordigd op WK, zelfs FC Den Bosch en RKC

Dat PSV veel spelers levert voor het komende wereldkampioenschap voetbal is bekend. Maar ook Eerste Divisie-clubs FC Den Bosch en RKC Waalwijk zijn vertegenwoordigd op het WK in Amerika, Canada en Mexico.

Aan het WK, dat volgende week begint, doen meer spelers van Nederlandse clubs mee dan ooit. Uit de Eredivisie zijn 33 voetballers geselecteerd, uit de Eerste Divisie vijf. Samen is dat het dubbele van de negentien spelers die namens Nederlandse clubs meededen aan het WK in 2022 in Qatar.

Hofleverancier PSV

PSV is met tien WK-gangers hofleverancier. Namens de landskampioen doen Esmir Bajraktarevic (Bosnië-Herzegovina), Sergiño Dest (Amerika), Matej Kovár (Tsjechië), Armando Obispo (Curaçao), Ricardo Pepi (Amerika), Ivan Perisic (Kroatië), Ismael Saibari (Marokko), Anass Salah-Eddine (Marokko), Guus Til (Nederland) en Paul Wanner (Oostenrijk) mee aan het WK.

Daarmee staat PSV op de dertiende plek van clubs met de meeste WK-gangers wereldwijd. Manchester City voert die lijst aan met negentien spelers.

Ook drie spelers uit Eerste Divisie

Opvallend zijn ook de drie spelers uit de Eerste Divisie die namens WK-debutant Curaçao meedoen. Kevin Felida komt uit bij FC Den Bosch; Godfried Roemeratoe en Roshon van Eijma spelen voor RKC Waalwijk.

Fans van deze Brabantse clubs zullen de wedstrijden van Curaçao, onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, met extra aandacht volgen.