Pas vier wedstrijden gedaan en nu al wereldkampioen, Jimmy drukt 245 kilo

Per toeval kwam Jimmy Donkers (30) uit Boekel in aanraking met het bankdrukken. Vorige week stond hij op het WK in Warschau. Het was pas zijn vierde wedstrijd ooit, maar hij won en werd de eerste Nederlandse man die wereldkampioen werd in zijn sport. Hij verbrak ook nog eens het Europees record.

Zelf is hij misschien nog wel het meest verbaasd over zijn prestatie. "Ik had niet verwacht dat ik gelijk nummer één zou worden op het WK." Hij moet lachen als hij het zegt. "Ik doe nu een jaartje aan powerliften." Daarvóór stond hij vier keer in de week in de sportschool. Trainingsmaatje Amber Vos spoorde Jimmy aan om eens te gaan powerliften. "Ik zag wel dat hij megasterk was, maar dat hij gelijk wereldkampioen zou worden?" Jimmy verraste niet alleen zijn trainingsmaatjes. De complete powerliftwereld was in shock door zijn prestatie. Hij won niet alleen: hij verbrak ook nog eens het Europees record door 245 kilo te bankdrukken. Wereldrecord volgend stap?

Ter vergelijking: het wereldrecord - in handen van een Amerikaan - staat op 251 kilo. Het is het volgende doel van Jimmy. "Zes kilo meer klinkt niet als veel, maar dat is wel heel wat." Toch moet het mogelijk zijn, verwacht hij. "Volgend jaar wil ik mijn titel gaan verdedigen. Hopelijk met het wereldrecord."

Jimmy laat het heel gemakkelijk lijken. Tijdens zijn training op zaterdagmiddag in zijn vaste sportschool RD Sports in Oss gaat hij op zijn rug op de bankdrukbank liggen. Hij drukt ogenschijnlijk zonder moeite de powerbar en schijven met een gewicht van 220 kilo omhoog. Als training. Zijn armen trillen een beetje als hij de stang boven zijn borst strekt. "Er staat geen maat op deze man." Bondscoach Pieter van de Vijfeijke wist niet wat hij zag toen hij Jimmy voor het eerst aan het werk zag met de gewichten. "Het was alsof je Messi in de supermarkt tegen het lijf loopt."

Wereldkampioen bankdrukken Jimmy Donkers uit Boekel (foto: Ruud Ritzen).

Perfecte bouw

De klasse tot 105 kilo is traditioneel een van de sterkst bezette klassen bij de mannen. Voor het eerst wordt nu een Nederlandse man wereldkampioen in deze klasse. De sport wordt overheerst door atleten uit landen als de Verenigde Staten, Kazachstan, Mongolië en Japan. Bondscoach Van de Vijfeijke: "Jimmy heeft de perfecte bouw voor deze sport. In het benchpress helpt het als je korte ledematen hebt. Met name je armen. Dan is de beweging die je hoeft te maken kleiner. Daarom zijn de Aziaten ook zo goed in de sport." Jimmy haalt de 1,70 meter nèt en dat is een heel groot voordeel. Ook zijn vaste coach Daan Peper ziet zijn bouw als het grootste voordeel van Jimmy: "Ik denk dat Jimmy het levende bewijs is dat genen een hele grote rol spelen." Nieuwe Joekel van Boekel

Of hij de nieuwe 'Joekel van Boekel is?' "Ik denk het" zegt Jimmy bescheiden. Toch zegt de naam van zijn voormalige plaatsgenote Leontien van Moorsel hem in eerste instantie niets. "Er valt een klein kwartje." De Joekel van Boekel is de bijnaam van misschien wel de beste wielrenster allertijden. Ze won vier keer Olympisch goud en werd negen keer wereldkampioen. In Boekel staat sinds 2004 een beeld om haar te eren. Jimmy heeft nog wel even te gaan voor ook hij een standbeeld heeft in Boekel, maar het begin is gemaakt. Bekijk hier beelden van Jimmy in actie: