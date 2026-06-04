Dit fonds helpt sporters in hun pad naar de top: 'Goed voor ontwikkeling'

Veel talentvolle topsporters dromen van een mooie carrière, maar dat is uiteindelijk voor weinigen weggelegd. Om Brabanders een financieel steuntje in de rug te geven, is er sinds dit jaar een Brabant Talenten Fonds. Inmiddels hebben tientallen sporters een aanvraag gedaan, waaronder tennisser Bobbi Platenburg (16) uit Oss en discuswerper Merijn Coenen (19) uit Breda. “Het is een stap in ons pad richting de top.”

Het Brabant Talenten Fonds is een initiatief van BrabantSport en de gemeenten Oss, Den Bosch, Eindhoven, Roosendaal en Breda. Brabantse sporters tussen de 15 en 30 jaar kunnen een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld het bekostigen van materiaal, trainingskampen en wedstrijden. Het gaat om bedragen tussen de 500 en 1500 euro, waarbij een commissie de verzoeken beoordeelt.

Bobbi Platenburg werd al heel jong verliefd op tennis en speelt nu op 16-jarige leeftijd veel nationale en internationale toernooien. Het reizen en de trainingen op verschillende plekken in Nederland kosten veel geld. "We hebben contact met sponsoren en familieleden dragen financieel bij. Hoe meer financiële mogelijkheden, hoe meer je je in het buitenland kunt meten met de top. Daar kan ik grote stappen zetten en word ik steeds interessanter voor partijen om in me te investeren", zegt de Ossenaar vanuit een toernooi in Tsjechië. "Dankzij de steun van het Brabant Talenten Fonds kan ik weer een toernooi betalen. Opnieuw een stap in mijn ontwikkeling." Hij zit nog op school, maar naast zijn schooluren is Platenburg fulltime met tennis bezig. Als 16-jarige is zijn eerste doel de top 1000 van de wereldranglijst in de categorie tot en met 18 jaar. Op de lange termijn droomt hij van deelname aan Grand Slams. "En uiteindelijk hoop ik de top tien van de wereld te halen. Dat is een enorme uitdaging, maar als ik hard werk en me blijf ontwikkelen, dan geef ik mezelf een kans."

"Ik streef ernaar om dat niveau te halen."

Discuswerper Merijn Coenen diende ook een aanvraag in en kon met de financiële steun een groot deel van zijn drieweekse trainingskamp in Portugal bekostigen. "Ik krijg van de bond een beetje geld, zie het als een bonus. Er is bij wedstrijden prijzengeld, maar met alleen al in Nederland twee wereldtoppers als concurrenten is het moeilijk om dat te verdienen. Ik streef ernaar om dat niveau te halen en daarbij zijn trainingsstages belangrijk." In zijn jonge jaren zat Coenen op voetbal, maar na drie jaar koos hij voor atletiek. Discuswerpen bleek zijn specialiteit en daar is hij zes dagen per week mee bezig. "Ik doe alles voor de perfecte worp, al bestaat die eigenlijk niet. Als je dichtbij perfectie komt, dan geeft dat net zo'n gevoel als een voetballer die een belangrijke goal maakt." Vorig jaar deed de Bredanaar mee aan het EK onder 20 jaar; in 2027 wil hij naar het EK onder 23 jaar. Zijn hoofddoel is duidelijk: de Olympische Spelen. "Het is keihard werken en de sport kost veel geld, maar ik heb het er voor over. Stel dat ik later op de Spelen sta, dan is dat een droom die uitkomt."

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